Flere sparebanker hever renten

Renteendringen for eksisterende boliglån vil tre i kraft onsdag 5. oktober, mens for nye lån blir det 24. august.

Sparebank 1 Sørøst-Norge

Hos Sparebanken 1 Sørøst-Norge øker også rentene på lån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng.

– Norges Bank har vært tydelige på at renten fortsatt skal opp for å dempe prisveksten på varer og tjenester. De aller fleste vil tåle økte renter, men det er viktig at alle forbereder seg på et høyere rentenivå gjennom å tilpasse forbruket sitt, sier Lasse Olsen, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Beste veiledende boliglånsrente i SpareBank 1 Sørøst-Norge vil etter renteendringen være 2,84 % på grønne boliglån.

I likhet med andre Sparebank 1-banker gjelder renteendringen for eksisterende lån fra 5. oktober, mens for nye lån gjelder det fra 24. august.

Sparebanken Øst

Sparebanken Øst øker renten på ordinære boliglån med i snitt 0,52 prosentpoeng. Laveste boliglånsrente etter justering vil være 2,78 % og er rettet mot førstegangsetablerere, opplyser banken.

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Mens arbeidsledigheten er lavere enn forventet, har prisveksten vært langt høyere enn normalt. Begge deler påvirker forventninger og fastsettelse av styringsrenten, og i forlengelsen av dette også pengemarkedsrentene. Denne utviklingen gjør at vi har besluttet å heve rentene, sier Kjartan Reve, direktør for kundeområdet i Sparebanken Øst.

Renteendringen trer i kraft fra tidligst 5. oktober for eksisterende kunder. For nye kunder vil endringene gjelde fra tidligst 25. august.

KLP Banken

KLP Banken er riktignok ikke en sparebank, men også de varslet at de ville heve renten med inntil 0,5 prosentpoeng.

De nye rentene gjelder fra 24. august for nye kunder og fra 6. oktober for eksisterende kunder.

KLP Bankens meste gunstige lånerente blir for Grønt Boliglån Unge medlemmer, med en utlånsrente på 2,95 prosent. Mens beste innskuddsrente får bankens Topprentekonto medlemmer med en rente på 1,70 prosent.

– Økte renter har vært forventet lenge, og isolert sett er det et sunnhetstegn for økonomien. Samtidig må folk må være forberedt på at den økonomiske hverdagen blir strammere, sier Jorunn Ygre Storjohann, som er direktør for personmarkedet i KLP Banken.

Hevet styringsrenten

Torsdag 18. august hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Den doble rentehevingen ble begrunnet med at prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er også høy aktivitet i norsk økonomi og lite ledig kapasitet med rekordlav arbeidsledighet.

Sentralbanken signaliserte samtidig en ny renteheving i september.

Nordea raskest

Nordea ble fredag første bank ut til å svare på Norges Banks renteheving, og Sparebanken Møre fulgte tett bak.

Nordea oppjusterer rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng. Sparebanken Møre fulgte hakk i hæl, og jekket også opp sine utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,5 prosentpoeng.