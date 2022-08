Obos-banken setter opp renten

Etter at Norges Bank hevet styringsrenten torsdag i forrige uke har en drøss med banker hevet utlånsrenten, Nordea var først ute i slutten av forrige uke og tidligere i onsdag kom meldingen om at også Danske Bank hever renten.

Nå er det Obos-banken som varsler at de vil sette opp renten på boliglån med 0,5 prosentpoeng. Etter rentehevelsen vil den beste utlånsrenten i banken ligge på 2,89 prosent. Endringene vil tre i kraft for nye kunder umiddelbart, fra 24. august, mens for eksisterende kunder vil endringen gjelde fra 16. oktober.

JUSTERER RENTEN: Adm. direktør Øistein Gamst Sandlie i Obos-banken. Foto: Hampus Lundgren

Samtidig blir innskuddsrenten satt opp med inntil 0,6 prosentpoeng. Bankens beste innskuddsrente vil i etterkant av dette ligge på 2,25 prosent. Mens en ordinær brukskonto vil ha en rente på 1,3 prosent, opplyser banken.

– Vi ønsker å opprettholde og styrke vårt gode tilbud på innskudd, og velger derfor nå å øke beste innskuddsrente mer enn 0,5 prosentpoeng, sier adm. direktør i Obos-banken, Øistein Gamst Sandlie.