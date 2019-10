VW-utslippsjuks behandles i tysk domstol

Bak søksmålet står den tyske forbrukerrettighetsorganisasjonen Vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband). Saksøkerne krever kompensasjon fra bilprodusenten etter at utslippsjuks med dieselbiler fra VW ble avdekket i 2015.

Vzbv mener Volkswagen med overlegg påførte bilkjøperne skade ved å installere programvare som gjorde at bilene under kontrollert testing slapp ut langt mindre forurensing enn det de gjorde i forbrukernes hender.

VWs advokat Martine de Lind van Wijngaarden avviser påstanden og sier bilkjøperne ikke har vært skadelidende.

Hvis saksøkerne skulle få medhold, må deretter hver eneste person som er med på søksmålet, selv legge frem krav overfor bilprodusenten.

VW antyder at en dom vil kunne foreligge tidligst i 2023. Etter det kan det gå minst ett år til for å behandle individuelle krav. På det tidspunktet vil bilenes markedsverdi ha blitt redusert så mye at det vil være billigere for VW å kjøpe dem tilbake.

Vzbv er åpen for å inngå utenomrettslig forlik for å unngå at det går så lang tid, noe organisasjonen mener vil bety at VW likevel må betale ut et betydelig beløp i kompensasjon.

Volkswagen har innrømmet å ha jukset med utslippstester for 11 millioner biler på verdensbasis. Den såkalte dieselgate-skandalen har så langt kostet konsernet over 30 milliarder euro i bøter, kompensasjon og juridiske kostnader.