Jaguar Land Rover Brexit-stenger i en uke

Jaguar Land Rover, Storbritannias største gjenværende bilprodusent, har besluttet å stenge produksjonen den første uken av november.

Årsaken er usikkerheten rundt Brexit.

Ralf Speth, sjef for selskapet, kom med sjokknyheten i forbindelse med åpningen av et nytt utviklingssenter for bilprodusenten, ifølge tyske Bild.de.

«Vi kan ikke nøye oss med å tenke på det, vi må gjøre det», sa Speth om den planlagte stansen.

Hard Brexit 31/10?

Fortsatt er alt uklart når det gjelder den videre veien for Storbritannia og hvordan skilsmissen med EU skal gjennomføres, også om det blir en hard Brexit 31. oktober, som statsminister Boris Johnson fortsatt holder som en mulighet.

«Jeg trenger 20 millioner deler hver dag. Jeg må ha hver eneste del tilgjengelig, og jeg må ha dem punktlig», forklarer Speth, og forteller om intense forhandlinger med selskapets leverandører.

Produksjonsstansen vil omfatte tre bilfabrikker og en motorfabrikk i Storbritannia.

Fra før har både Toyota og BMW varslet om tilsvarende planer for å håndtere den store usikkerheten ved utløpet av oktober.