Subaru-importøren importerer to nye kinesiske elbilmodeller

Gill Gruppen (importør av Subaru, SsangYong og LEVC) skal importere elektriske modeller fra kinesiske Chongqing Sokon Motor. I første omgang modellene DFSK E3 og SERES SF5 som kommer med en rekkevidde på opptil 400 og 525 kilometer.

De første bilene vil trolig kunne leveres i Norge fra sensommeren 2020 og frem til 2025 er det planlagt introduksjon av hele 20 ulike modeller.

DFSK vil ligge i prissjiktet 250.000 – 400.000 kroner, mens SERES vil konkurrere helt opp i det øverste prissegmentet når det kommer til design, ytelse og rekkevidde. Sistnevnte vil også kunne leveres med rekkeviddeforlenger, samt mulighet for å lade opp andre elbiler.

Nedgang

Gill Gruppen har, som resten av den norske bilbransjen, merket en nedgang i salget av diesel- og bensinbiler. Av den grunn startet de for en tid tilbake et omfattende arbeid med å finne frem til gode agenturer av elektriske biler. Etter nærmere to år med testing kunne Gill Gruppen i dag slippe nyheten om at de, som første europeiske importør, har underskrevet avtaler for både DFSK og SERES.

NY ELBIL: Den kinesiske elbilen DFSK E5 vil være tilgjengelig i Norge fra 2020 og trolig koste rundt 300.000 kroner. Foto: DFSK

– Med DFSK og SERES vil vi kunne tilby elektriske bilmodeller av høy kvalitet og med ny teknologi innenfor alle relevante priskategorier. Hele veien fra kompakte bybiler og familiebiler til SUV og varebiler, også med 4WD. I løpet av de neste fem årene vil vi lansere opp mot 20 ulike modeller til det norske markedet, sier Jan Kåre Holmedal, daglig leder i Subaru-importøren Autoindustri i en pressemelding.

700 hestekrefter

Modellen SERES SF5 har et 90 KWt batteri og en motorkapasitet på 510 kW med et dreiemoment på hele 1040 Nm, som gir 0-100 km/t på 3,5 sek.

PREMIUM: Elbilen Seres SF5 vil være en premiumbil med avansert teknologi og et høyt utstyrsnivå. Foto: Seres

Det er allerede mulig å sikre seg en plass på interesselisten, registrere seg for nyhetsbrev eller lese mer om de planlagte modellene på nettsidene til Seresbil og dfsk.