Porsche Taycan betyr flere biler, men også tøffere konkurranse

– Timingen er glimrende, sier daglig leder Glenn Steiner, om at Porsche Center Asker & Bærum 11. november åpner dørene et år forsinket.

Det skyldes uforutsette grunnforhold, samt ønsket om å bygge et bra nok anlegg. Grunnflaten har fra prosjekteringen til ferdigstillelse økt fra 3.000 til nærmere 5.000 kvadratmeter, så da trenger man et visst antall biler.

PÅ PLASS: De første bilene rullet i helgen inn i det nye Porsche-senteret på Billingstadsletta i Asker. Foto: Michael Groth

Det antallet hadde vært betydelig dårligere i år, noe landets øvrige Porsche-sentere vil merke i regnskapene for 2019. Også fordi investeringer i forbindelse med lanseringen av den nye elbilen koster.

– Med bortfall av plugg-inn hybridbilene det siste året har totalvolumet av Porsche gått dramatisk ned, selv om salget av 911 er høyt. Nå kommer imidlertid hybridbilene tilbake i tillegg til elbilen Taycan. Ordreinngangen med levering i siste del av 2019 og starten av 2020 er veldig bra, hevder Steiner.

Halvering

Etter noen år med rundt 700 solgte nye Porsche i året, viser registreringsstatistikken fra OFV 308 biler pr. 13. oktober. Cayenne og Panamera har de siste årene nesten utelukkende vært solgt med ledning og kommer nå tilbake på markedet i avgiftsgunstige hybridversjoner. I tillegg kommer Taycan, slik at volumet neste år vil mangedobles.

AVGIFTSFRI: Selv om ikke alle de 3.000 på listen vil kjøpe elbilen Porsche Taycan neste år, vil Porsche mangedoble salget neste år. Foto: Håkon Sæbø

Det kan komme godt med, da forhandleren på Billingstad sør for Oslo skal konkurrere med Porsche-sentere i Oslo, Son og Porsgrunn, i tillegg til de øvrige seks fra Kristiansand til Tromsø.

Autozentrum Holding med Hans Henrik Riddervold og Harald Astrup som aksjonærer eier forhandlerne i Oslo og Asker, samt 51 prosent i Porsgrunn, i tillegg til importøren av Porsche i Norge, Autozentrum Sport. Steiner er likevel ikke, eller kanskje nettopp derfor, ikke bekymret for konkurransen.

Større kake

– Kaken vi skal dele blir stor nok. Vi skal ikke kannibalisere, men ha en sunn intern konkurranse. Ventetiden på verkstedet på Ryen er så lang at de trenger avlastning og skal vi få ut alle de bilene vi skal på en tilfredsstillende måte må det flere butikker til, presiserer han.

Han tror også at flere av Porsche-kundene på vestkanten vil finne det formålstjenlig å dra til Billingstad i stedet for Ryen. Noe han allerede før åpningen merker, da de siden februar har hatt et salgskontor på Sandvika Storsenter.

VESTKANTEN: Porsche Center Asker & Bærum er klar for åpning 11. november. Foto: Michael Groth

– Oslo-regionen står for over 60 prosent av det totale Porsche-salget og når det gjelder interessenter på den nye Taycan er vi blant de største i landet, hevder han.

Fulltegnet

Alle de 3.000 på listen til Porsche Norge vil neppe kjøpe elbil til godt over en million kroner neste år, men kvotene de første månedene er allerede fulltegnet, og vel så det.

– Tidligere var det ikke like politisk korrekt å bruke penger på Porsche eller andre dyre biler, men det har endret seg. Se bare på Tesla. Mange tenker dessuten at det kan skje endringer i avgiftene etter 2021 så vi er optimistiske, sier Steiner.

At det er investert store beløp i eiendommen synes godt i de store og elegante lokalene Glenn Steiner mener er nødvendige.

INSPIRASJON: I stedet for en kjedelig kulvert fra garasjen til butikken er den 41 meter lange korridoren omgjort til et opplevelsessenter med lyd og bilde. Foto: Michael Groth

– Bil er en tøff bransje og vi må gjøre mye riktig når vi selger produkter kundene strengt tatt ikke trenger, sier han.

Utstilling

Butikken får plass til ni nye biler i utstilling og et tyvetall i den store underetasjen for bruktbiler. Et eget spesiallaget garasjeanlegg, en 41 meter lang opplevelseskorridor inn til en mottaksavdeling med kontorplasser for kundene og vinduer inn til verkstedet, vitner om at de satser stort.

MANCAVE: Med Porsche-bilder trykket på stålplater på betongvegger har den tøffe underetasjen plass til 11 bruktbiler i utstilling. Foto: Michael Groth

– Det er som på et Michelin-kjøkken. Du skal se hva de driver med, sier Steiner.

Han har for øvrig ikke erfaring fra hverken restaurant- eller bilbransjen, men kommer fra Norgesgruppen.

– Jeg går fra First Price til priceless, spøker han.