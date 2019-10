Seat lanserer elbilen Mii electric som abonnementstjeneste

Med kun 600 registrerte biler siden relanseringen i fjor, prøver det VW-eide bilmerket Seat stadig nye løsninger for å øke salget. De har allerede et samarbeid med bildelingsselskapet Hyre og vil nå utforske den reelle interessen for bilabonnement i Norge ved å tilby elbiler til en pris som gjør at kundene kan ta seg råd til den fleksibiliteten en slik tjeneste innebærer.

– Seat Frii er nye fullelektriske biler, uten binding, med praktisk talt alt inkludert, og det til en pris markedet ikke har sett maken til, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Seat i Norge.

Prisen på 1.990 kroner pr. måned ligger ifølge importselskapet Harald A. Møller langt under hva som har vært tilgjengelig i dette markedet til nå, og inkluderer viktige elementer som forsikring og service. Bilen er den helt nye Seat Mii electric, som er basert på VW e-Up. Dette er en liten og rimelig elbil, som nå blir tilgjengelig på en mer fleksibel måte enn tidligere.

Norge først

Det norske markedet er ifølge Ågotnes elektrifisert og digitalisert, noe som var tungtveiende da Seat pekte ut Norge som testmarked for konsepter som siden kan rulles ut i andre land.

– Skal vi lære om potensialet i markedet for bilabonnementstjenester, må vi lansere alternativer tilpasset forventningene målgruppen har til slike produkter. Det gjør vi med Frii, og vi har ambisjoner om at det vi kommer til markedet med nå, gir verdifull innsikt, samtidig som Seat kan komme på radaren til enda flere i Norge, sier Ågotnes.

Dersom du i stedet kjøper bilen, er prisen 179.900 kroner, og da får du en bil med et batteri på 36,9 kWh, 83 hestekrefter og en rekkevidde på 260 kilometer.