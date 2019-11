Trump vil bestemme hvor bilene lages

Til tross for at frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico ikke er ratifisert, ønsker Trump å bruke avtalen til å bestemme hvor og hvordan bilprodusenter lager bilene sine. Avtalen vil bety at 75 prosent av bilen må produseres i enten USA, Canada eller Mexico for å slippe unna høyere skatter og avgifter. Bilene må inneholde minst 70 prosent nordamerikansk stål og aluminium, og 40 prosent av bilen må produseres på en fabrikk hvor arbeiderne tjener minst 16 dollar i timen (147 norske kroner i dagens kurs) i gjennomsnitt.

De ønskede reglene skal ifølge eksperter være så strenge at de kan føre til høyere priser på biler og dermed lavere salgstall, skriver Bloomberg. Kritikere av avtalen mener at ordlyden vil kunne tolkes slik at mer produksjon havner i USA, blant annet på grunn av lønn.