Nå må vinterdekkene på – farevarsel for snø i sør

Allerede lørdag er det ventet at det første snøfallet vil dale ned over Sørlandet og Telemark, og meteorologene vil derfor sende ut farevarsel på gult nivå.

– Det er ikke fordi det er ventet så mye snø, men fordi det er første snø i lavlandet, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det blir vinterlig fremover

I kystnære strøk vil nedbøren antakelig komme i form av sludd og regn.

Søndag trekker nedbøren seg mot Østlandet og kan gi vinterlige forhold også der.

– Det er ikke sikkert det blir noe særlig ut av det, men folk må være obs på at det er nedbør i det området. Vi vurderer utover morgendagen om det blir nødvendig med farevarsel.

For Telemark og Sørlandet ser det ut til at snøen vil dale fram til mandag.

– På Sørlandet og i Telemark kan det komme såpass at det legger seg, men det er nok ikke dumt å bytte til vinterdekk på Østlandet heller. Det blir vinterlig fremover, sier Moxnes.

Mange venter med vinterdekkene

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, sier det første snøfallet hvert eneste år fører til mange trafikkulykker.

– Altfor mange bilister venter for lenge med å skifte til vinterdekk, og det er å gamble med sikkerheten å kjøre på sommerdekk på en veibane med snø og is. Man utsetter seg selv og andre for farlige situasjoner og risikerer redusert erstatning dersom man blir involvert i en trafikkulykke, sier han.

Fredag morgen førte glatte veier til at fire biler kjørte av veien på E18 ved Sekkelsten-krysset i Askim. Ingen personer ble skadd.

Brandeggen poengterer at glatte veier i Sør-Norge allerede har vært årsak til flere trafikkulykker, og at biler med sommerdekk har vært involvert i noen av dem.

– Det kan bli dyrt. Ikke bare risikerer man redusert forsikringserstatning, førerkortet kan også bli beslaglagt. De fleste trafikkulykkene skjer i overgangen mellom høst og vinter, og dårlige dekk er ofte en medvirkende faktor, sier han.

Minst 80.000 på sommerdekk om vinteren

En fersk undersøkelse fra NAF viser at minst 80.000 bilister kjører med sommerdekk om vinteren, og sjåfører under 29 år er overrepresentert.

– Bytt til vinterhjul, eller la bilen stå, slik at du ikke setter deg selv og andres liv i fare, oppfordrer Petter Schøyen, driftsleder i NAF veihjelp.

Fra 1. november er det også tillatt med piggdekk i hele landet.

