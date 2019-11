Norsk Elbilforening: Skuffende at ikke enda flere vurderer elbil

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag fra ABC Nyheter.

1.021 personer ble spurt om hva de planlegger å kjøpe ved sitt neste bilkjøp. 30 prosent oppga at de vil kjøpe elbil som sin neste bil, mens 45 prosent svarte at de planlegger kjøp av bensin-, diesel- eller hybridbil.

Norsk Elbilforening er skuffet over resultatene.

– Vi liker å skryte av at Norge har verdens beste elbilsatsing. Derfor er det litt skuffende at ikke enda flere vurderer å velge elbil. Jeg tror det er mange som ikke har fått med seg hvor billig vedlikehold og drift av elbil er, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk Elbilforening.

I Nord-Norge svarte kun 15 prosent at de vil erstatte bilen med elbil, mens på Vestlandet, Østlandet og Sørlandet svarte henholdsvis 35, 33 og 32 prosent at de vurderer elbil ved neste bilkjøp.

I hovedstaden svarte 40 prosent at de ikke eier bil, et godt stykke over landsgjennomsnittet på 19 prosent.