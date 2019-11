Venter at Trump utsetter tollbeslutning på europeiske biler

Ifølge Politico går det mot at president Donald Trump utsetter avgjørelsen med seks måneder.

Det pekes likevel på at det samtidig alltid er en viss usikkerhet knyttet til den omdiskuterte presidentens beslutninger.

Fare for sikkerheten

– Vi har en solid indikasjon fra administrasjonen om at det ikke vil bli noen tariffer på oss denne uken, sier en EU-representant, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En utsettelse av straffetoll på europeiske biler i USA, som Trump i mai hevdet utgjorde en trussel mot den nasjonale sikkerheten, vil gjøre at amerikanerne slipper en ny handelskrig. USA er på den andre siden i handelskrig med Kina.

Skal møte økonomiklubb

Trump skal møte The Economic Club of New York senere tirsdag.

Det er størst spenning om Trump vil si noe nytt om forhandlingene med Kina, men det kan også komme nyheter rundt de europeiske bilene.

Presidenten sa i helgen at forhandlingene i handelskrigen med Kina gikk veldig bra, men at USA kun vil gå med på en avtale om den er riktig for USA.

Få dager i forveien hevdet Kina at giganasjonene var enige om å gradvis fjerne de nye tollreglene. Det tilbakeviste USA.