Solberg måtte svare for Grandes utspill om elbil-misunnelse

Utgangspunktet er at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett foreslår å gjøre de dyreste elbilene dyrere ved å innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner.

– Arbeiderpartiet vil øke momsen på de dyreste elbilene – så da veit vi det: Misunnelsen er en større drivkraft enn ønske om en bilpark med nullutslippsbiler, skrev Venstre-leder Trine Skei Grande på Twitter.

Støre tok opp saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Det er fritt fram å kjøpe slike biler med både kvalitet og ekstrautstyr. Men i Ap mener vi det er rimelig at du betaler momsen selv på de dyreste bilene over 600.000 kroner, sa han.

– Partilederen i Venstre kaller dette et uttrykk for misunnelse. Er statsministeren enig med Trine Skei Grande? ville han vite.

– Ikke misunnelse

Solberg erkjente i sitt svar at noen klimatiltak kan være uheldige i et omfordelingsperspektiv, og at noen klimatiltak faktisk har en «pervers effekt» og bidrar til det motsatte av fordelingspolitikk.

– Jeg tror ikke dette er misunnelse. Dette er rett og slett et spørsmål om å ha klima som hovedmål, også her. Så må vi jobbe med omfordeling på andre områder, sa Solberg.

Hun viste til at det avgjørende nå er at myndighetene ikke sender feil signaler i arbeidet med å nå klimamålet i 2030. Derfor ønsker regjeringen å sende «et tydelig og klart signal om at vi ønsker at folk kjøper elbil», fordi det er det viktigste man kan gjøre som privatperson.

– Viktigste er utslippskutt

Støre viste for sin del til at den grønne omstillingen må være rettferdig. Han understreket at de som har mest også må bidra mest til omstillingen.

– Jeg er helt enig i at vi skal ha en rettferdig omstilling, men det aller viktigste er faktisk at vi får ned klimautslippene, repliserte Solberg.

Hun minnet om at selv om det nå ruller veldig mange nullutslippsbiler på norske veier, så utgjør disse fremdeles bare 10 prosent av bilparken totalt sett.

Både Norsk elbilforening og Norges Automobil-Forbund (NAF) reagerer på Aps forslag.

– Det er altfor tidlig å snakke om å endre avgiftene på elbiler. De er fortsatt ikke konkurransedyktige, fremholder NAF.

(©NTB)