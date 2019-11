Ford-sjefen Jim Hackett lover at de skal selge mange elbiler

Ford lanserte sin første elektriske SUV natt til mandag 18. november – Mustang Mach-E.

Leveransene av Mach-E starter til høsten og fabrikken den bygges ved skal ha en produksjonskapasitet på 100.000 biler i året.

Bloomberg anslår at 50.000 kan bli Mach-E innen 2021.

Ford skal bygge opp produksjonskapasitet i USA, men har ikke det i øyeblikket. Mach-E vil derfor bli produsert i Mexico, der de har ledig kapasitet, fortalte Fords CEO, Jim Hackett, til Bloomberg.

Han vil ikke fortelle hvor mange Mach-E de venter å selge, men at de nå har et bestillingssystem på plass og at det vil gi en pekepinn på etterspørselen. Og de tjener penger fra første Mach-E.

Ford satser 11,5 milliarder dollar på elbiler og har som mål å ha 40 modeller på veiene innen 2022.