Store bøter til BMW, Daimler og Volkswagen

De tyske kartellmyndighetene ilegger BMW, Volkswagen og Daimler (Mercedes-eier) bøter for å ha formet et kartell for stålkjøp, melder Reuters.

Fra 2004 til 2013 møtte bilselskapene stålprodusenter jevnlig for å diskutere ulike avgifter. Reuters skriver at det ga ulovlige priser til og med i 2016.

Bilselskapene godtar bøtene. BMW får 28 millioner euro i bot, mens Daimlers bot lyder på 23,5 millioner. Volkswagen har ikke kommentert hvor stor bot de har, men det skal altså dreie seg om rundt 50 millioner euro, melder Reuters.