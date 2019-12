Teslas nye Cybertruck i ellevill dragkamp med Ford F-150

Etter promoteringen av Teslas nye modell under et arrangement forrige uke viste Elon Musk stolt frem et klipp av sin Cybertruck som drar en Ford F-150 i motbakke. Eksperter har i ettertid kritisert klippet og mener omstendighetene var urettferdige.

Klippet har fått visekonsernsjef i Ford, Sundeep Madra til å sende en melding via Twitter til Musk der han utfordrer Musk’s Cybertruck til en ny duell, noe Musk selvfølgelig har godtatt. Dragkampen kan finne sted allerede så tidlig som neste uke.