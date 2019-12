Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm

– Det er bare å gratulere politikerne i Bergen. De viser verden at en utslippsfri bilpark er mulig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tall fra Statens vegvesen viser at det er 21.910 elbiler i Bergen. Det utgjør 19,3 prosent av den totale bilparken på 113.422 biler. Bergen kommer til å bli første større by i verden som passerer 20 prosent elbilandel, ifølge foreningen.

Elbilandelen i bilparken i Norge totalt, er på om lag 9 prosent. I Oslo er andelen på 16,3 prosent, Trondheim ligger på 11,9 prosent og Stavanger har 13,2 prosent elbilandel, viser tallene fra Statens vegvesen.

– Undersøkelser viser at rabattert bompengepassering er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil. Det er viktig å huske at det fortsatt er slik at den store majoriteten kjører bensin- og dieselbiler både i Bergen og resten av landet, understreker Bu.

