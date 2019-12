Norgestaxi ruller ut JIP i Oslo, Bergen og Trondheim. Fastpris: 99 - 119 kroner på kveldstid

– En av de største utfordringene i bransjen, er alle dem som ikke tar taxi. 20 prosent velger andre løsninger, som pirattaxi og Facebookgrupper. Med tjenesten «JIP» kan kundene bestille med en app som gir fast pris, anslått ventetid, digital kvittering og rating av sjåføren, sier adm. direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Norgestaxi.

I JIP-sonen gjelder følgende:

99 kroner i Trondheim mellom klokken 17 og 01.

109 kroner i Bergen mellom klokken 17 og 00.

119 kroner i Oslo mellom klokken 17 og 23.

Tjenesten ble lansert som et prøveprosjekt i Trondheim før sommeren, er nå lansert i Oslo, og rulles ut i Bergen i disse dager.

DIREKTØR I NORGESTAXI: Dag Kibsgaard-Petersen. Foto: Ivan Kverme

– De lave prisene skaper ny omsetning fordi det blir mange nye turer og lite kannibalisering på de andre drosjene våre. Vår hypotese er at vi skal lokke kundene vekk fra piratdrosje tilbake til JIP. Kveldsprisene er under halv pris sammenlignet med vanlig taxi. Dette bidrar til at flere tar taxi, som igjen fører til at sjåførenes fortjeneste øker. Kundene er fornøyd og sjåførene tjener mer penger for de kjører passasjerer i stedet for å stå stille og vente på neste tur.

I Sverige har jip allerede blitt et verb: Å jippa.

– Hvordan har mottakelsen vært i Norge så langt?

– I Trondheim har vi stabilisert oss på 500 turer i uken. Det er spesielt unge voksne som omfavner JIP og kjører mye taxi på kveldstid. I Oslo vokser vi uke for uke, og den siste måneden er volumet mer enn doblet. Vi venter at JIP blir et populært tilbud fremover, ikke minst nå i julebordsesongen hvor den app-bestilte tjenesten sørger for at drosjen henter deg der ønsker på en sikker og profesjonell måte. Det er en glede å melde at JIP nå er klar i Bergen, sier Kibsgaard-Petersen.