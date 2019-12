Tjener 40 millioner på elbilsalg

– Det har vært kunder som ikke har vært fornøyd?

– Ja, det har det. Gjennom hele høsten 2018 og våren i år har vi overlevert mellom 10 til 15 nye I-Pace hver eneste dag. Alt skal håndteres, så i de mest pressede situasjoner har det nok vært kunder som har opplevd at det har vært vanskelig å nå oss på telefon og vanskelig med time på verksted.

Nå overtar Insignia lokalene til et bilglassfirma i byggets første etasje for å lage et eget diagnosesenter for elbilkunder. Byggingen er i full gang.

– Fabrikkservicetiden på I-Pace er 1,7 timer, men vårt mål er å få det under 40 minutter, slik at vi kan utføre service mens kunden venter, sier Øvreseth.

Salgsnedgang

Neste år skal Insignia levere langt færre Jaguar I-Pace enn i år. Øvreseth kaller det en normalisering av etterspørsel, men ser likevel for seg at et anselig antall biler skal rulle ut de høye glassdørene øverst i Lodalen.

– Jeg tror vi i alle fall skal klare å selge 400 I-Pace fra Insignia neste år, på tross av at det kommer mange nye elbiler, sier han.

For i likhet med mange andre i bilbransjen, erkjenner Øvreseth at bilmarkedet blir tøft til neste år.

– Det blir mye konkurranse, så nå må vi vise at vi er flinke bilselgere, ikke bare ordremottagere. Man kan ikke bare selge på gode renter og leasingpriser, men vi mener at vi har en av markedets beste elbiler og ser lyst på 2020. Insignia har aldri vært i en bedre posisjon ved inngangen av et nytt år noen gang, sier Øvreseth.

Ikke bare elbil

I tillegg til den ventede luksuselbilen Jaguar XJ, hvor lanseringen ikke er bekreftet, kommer det et skred av ladbare biler fra det britiske selskapet neste år. Blant annet kommer nye Land Rover Defender som ladbar hybrid, i tillegg til ladbar utgave av Range Rover Evoque, Velar, Discovery Sport og Jaguar F-Pace.

IKKE BARE ELEKTRISK: Insignia, her med adm. direktør Thomas Øvreseth, selger også store SUV-er med V8-motorer. Foto: Håkon Sæbø

Øvreseth har samtidig tro på at salget er variert. Han lener seg over en diger Range Rover med store felger, V8 og over 500 hestekrefter.

– Vi skal ikke bare leve av elbiler. Vi skal også selge Land Rover Discovery med dieselmotorer og Jaguar og Range Rovere med bensinmotorer, sier han.

Generasjonsskifte

Med skjerpet konkurranse og utfordringer med overgangen til elbilsalg, går det en konsolideringsbølge gjennom landets bilforhandlernettverk. Frittstående forhandlere selges til kjeder, og de private importørene styrker sin posisjon.

Insignia er en av ganske få bilforretninger som ikke har noe nettverk å støtte seg på. Det later ikke til å bekymre Øvreseth, men han trekker frem at Insignias tre eiere har litt forskjellig alder, og at det ikke er unaturlig å se på et generasjonsskifte.

– Jeg mener at Insignia er en såpass solid forretning med kompetanse, portefølje og beliggenhet at vi er interessante for større aktører. Det hadde vært veldig positivt å få med en større eier med lang horisont, sier han.