GM varsler elektriske Cadillac innen 2030

Steve Carlisle, presidenten i General Motors, melder torsdag at et flertall - til og med kanskje alle - Cadillac-modellene vil være elektriske når vi går inn i 2030.

Selskapet har som mål å få ut sine første elektriske Cadillac alt i 2021.

Carlisle varsler også at Cadillac vil tilby en stor elektrisk SUV-bil som ligner på Escalade-modellen, ifølge Reuters. Presidenten i General Motors sier at de muligens vil fortsette å tilby biler som går på bensin eller diesel i fremtiden, men at dette avhenger av etterspørselen i markedet.

Carlisle la også frem at de er i rute til å nå veksten de ønsker i Kina.

General Motors-aksjen stiger 2,30 prosent til 36,05 dollar på Nasdaq-indeksen i New York torsdag. Hittil i år har aksjen gått opp 7,77 prosent.