Stortinget utsetter biodrivstoff-avgiften

Det skriver Kommunal Rapport.

Finanskomiteens saksordfører for skatteproposisjonen Vetle Wang Soleim (H) sier at årsaken til utsettelsen er at de fikk tydelig tilbakemelding fra både NHO og LO om at dette grepet ville føre til at næringslivet ville bruke mindre biodrivstoff.

– Det var ikke intensjonen, og derfor utsetter vi nå innføringen. Dermed får vi tid til en god dialog med både næringslivet og kollektivselskapene om hvordan vi skal få til det felles målet om å redusere utslippene ved hjelp av biodrivstoff, uten at produksjonen av drivstoffet fører til avskoging, sier Soleim.

Biodrivstoff har til nå vært unntatt for avgift av miljøhensyn. Et argument for å innføre det, er at biodrivstoff framstilt av palmeolje bidrar til avskoging av regnskog.

Med regjeringens forslag vil biodrivstoff bli dyrere enn fossilt drivstoff, uansett om det er laget av palmeolje eller ikke.

