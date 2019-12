Tesla stiger kraftig på Wall Street

Mandag steg Tesla-aksjen 6,5 prosent til 381,50 dollar på Wall Street. Ifølge CNBC kom oppgangen etter at Credit Suisse skal ha sagt at Teslas fokus på sine elektriske kjøretøybatterier, både i utvikling og produksjon, er en viktig fordel i forhold til andre bilprodusenter.

Pessimistiske kursmål

Selv om Credit Suisse kommer med fine ord, har de fortsatt et pessimistisk kursmål på 200 dollar per aksje. Det vil si at banken ser en nedside på omtrent 47,6 prosent.

Credit Suisse er ikke de eneste med et lavt kursmål. For litt over én uke siden økte Morgan Stanley «bull case» kursmålet fra 440 til 500 dollar per aksje. Likevel operer Morgan Stanley med et «base case» kursmål på 250 dollar per aksje. Skal «bear case» inntreffe har Morgan Stanley et kursmål på 10 dollar per aksje.

Tesla har holdt høy fart på Wall Street i det siste. De siste tre månedene har aksjen steget 57 prosent, mens den er opp 14,5 prosent hittil i år.