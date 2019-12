Volkswagen-topp røper rekordstort driftsoverskudd

Den tyske bilprodusenten fra Wolfsburg er på god vei til å nå et rekordstort driftsoverskudd, melder en toppsjef i selskapet. Oppturen skal hovedsakelig skyldes bilprodusentens tøffe kostnadskutt, samt økende salg i SUV-segmentet. Det er Reuters som er først ute med nyheten.

Investerer i moderne teknologi

Det tyske bilkonglomeratet, som blant annet også består av Audi, Skoda, Lamborghini og Bentley, har brukt store midler på å investere i miljøvennelig teknologi og utviklingen av selvstyrte biler.

Det er bilprodusentens SUV-segment, som blant annet består av folkefavoritten Tiguan, som skal dra lasset når det gjelder finansieringen av Volkswagens grønne skifte. Det er nemlig disse bilene som har de høyeste profittmarginene, og skal derfor bidra i utviklingen av mer miljøvennlige kjøretøy.

Vi har kapret store markedsandeler

«Volkswagen har kapret store markedsandeler og økt driftsoverskuddet betydelig», sier visedirektør Ralf Brandstaetter i Volkswagen Group i en pressemelding.

SUV-salget, som altså er selskapets mest lønnsomme virksomhet, økte både i USA og Europa med henholdsvis 42 og 37 prosent, opplyses det.

Planlegger tre milliarder euro i kostnadskutt

«Selskapet planlegger samlede kostnadskutt på tre milliarder euro innen utgangen av 2020. Vi tror at 2,6 milliarder euro i kostnadsbesparelser er allerede realisert før nyttår» sier den tyske toppsjefen.

«Med dette kan vi sikre oss et dekningsbidrag som hjelper oss å øke satsingen på en elektrifisert og digitalisert bilpark» sier toppsjefen mens han referer til kostnadskuttene og SUV-salget.

Imidlertid hevder han at kostnadene i de tyske fabrikkene fortsatt er for høye og at produktiviteten har stort forbedringspotensial.