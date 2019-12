Tesla vant subsidier i Kina

Tesla har vunnet et skattefritak på ti prosent innkjøpsskatt for kinesiskbygde Model 3 sedan, skriver Bloomberg. Dette er en stor mulighet for Tesla, som nå skal begynne å levere lokalt produserte biler i Kina.

Modellen ble denne måneden kvalifisert for et statlig tilskudd på så mye som rundt 3.600 dollar pr. kjøretøy.

I oktober sa Tesla at de hadde planlagt at modellen skulle selges for rundt 50.000 dollar.

En lavere salgspris vil hjelpe Tesla i kampen mot konkurrenter i Kina som Xpeng Motors, Nio, BMW og Daimler.

Tidligere i desember ble det kjent at Tesla Model 3 ble godkjent for subsidier i Kina. Industrimyndigheter i Kina hadde inkludert kinesiskbygde Tesla Model 3-biler på en liste over kjøretøyer med helt eller delvis elektriske og hydrogenbaserte drivlinjer som ble anbefalt å få subsidier.

Tesla har åpnet en fabrikk i Shanghai som etter selskapets målsetting skal produsere mer enn 1.000 biler i uken innen utgangen av 2019. Ifølge Reuters skal den årlige kapasiteten til fabrikken opp i 250.000 biler i en første fase, noe som vil bety rundt 4.800 pr. uke. Av denne kapasiteten skal det produseres 150.000 Model 3-biler.

Tesla skal begynne å levere biler til kunder 30. desember, allerede 357 dager etter at fabrikkens bygging startet.