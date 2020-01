Nissans norske avdeling dobler resultatet

2019 ble et suksessår for Nissan Nordic, som er den norske importøren av bilprodusenten Nissans biler.

Til tross for at salget av det japanske bilmerket ble halvert i fjor sammenlignet med 2018, klarte den norske avdelingen nærmest å doble overskuddet.

– Det har vært et fantastisk godt år for Nissan. Året vi akkurat har lagt bak oss er blant de beste vi har hatt, sier kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic.

– Salget i 2019 er noe ned sammenlignet med året før. Dette kommer av at vi hadde et eventyrlig godt salg av toppmodellen Leaf i 2018, og at vi startet året med en ordrereserve på over 6.500 biler, sier han.

Nissan Nordic satt igjen med over 37 millioner kroner til eierne i siste regnskapsår. Dette er over 18 millioner mer enn året før.

Selskapet er konsolidert under Nissan Nordic Europe med hovedkontor i Finland. Dette eies igjen av Nissan i Japan.

Avvikende regnskapsår

En viktig forklaring på paradokset svakere bilsalg og bedre resultat er avvikende regnskapsår. Nissan Nordic fører nemlig regnskapet fra 1. april til 31. mars, mens bilimporten rapporteres pr. kalenderår.

– Statistikken for bilimporten er derfor ikke helt dekkende for den tidsperioden årsregnskapet, sier Marcussen.

Fallende markedsandel

Det er kanskje ikke rettferdig å sammenligne 2019 med rekordåret 2018, fordi da var nemlig flaggskipet Nissan Leaf landets mest solgte bilmodell.

Med over 12.300 nyregistreringer i 2018, ble Leaf Norges desidert mest solgte bil og knuste selv den sedvanlige vinneren Volkswagen Golf med over 2.000 flere solgte kjøretøy.

I 2018 stod Nissan selv for nesten 10 prosent av den totale norske bilimporten. I fjor falt imidlertid markedsandelen til «bare» 5,3 prosent, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Den norske elbilandelen er skyhøy! Knut Arne Marcussen

Det er kanskje ingen overraskelse, men den største markedsandelen kapres av Volkswagen og Tesla som til sammen sto for nesten 30 prosent av norsk bilimport i fjor .

«Beinhard konkurranse»

Selv om kommunikasjonssjefen er fornøyd med årene som har gått, uttrykker han at fremtiden er noe mer usikker.

– Konkurransen tilspisset seg noe voldsomt i fjor. Jeg tror vår fremste styrke er at vi er leveringsdyktige.

Han peker ut Volkswagen og Tesla som de to viktigste konkurrentene.

– Fremtiden blir vanskeligere å spå. Vi vil fortsatt kunne levere like godt til kundene våre, men det vil også komme flere aktører i markedet som gjør at konkurransen blir skjerpet. Mye vil derfor avhenge hvor leveringsdyktige de andre produsentene er, sier han.

Forblir folkefavoritt

Med over 7.500 nyregistrerte biler, landet Nissan på en respektabel sjetteplass på listen blant landets mest solgte bilmerker. Bestselgeren Leaf beholder imidlertid fortsatt en plass på pallen.

Med sine 6.127 nyregistreringer i fjor, ble Nissan Leaf Norges tredje mest solgte bilmodell.

Den elektriske bestselgeren, som alene står for over 80 prosent av Nissans norske salg, måtte kun se seg slått av Tesla Model 3 og Volkswagen Golf, som henholdsvis fikk en første- og andreplass på den gjeve listen.

Knivet om førsteplassen

Selv om Teslas Model 3 slo Golf i året som gikk, tronet imidlertid den tyske bilprodusenten fra Wolfsburg som årets mest solgte bilmerke totalt sett.

De to bilprodusentene knivet hardt om førsteplassen, men Volkswagen kunne til slutt gå av med førsteplassen.

Seiren til Volkswagen var imidlertid knapp, med kun 151 flere solgte modeller, eller 0,8 prosent høyere salg, enn Teslas.

Nissan Nordic (Mill.kr) 2019 2018 Driftsinntekter 116,5 77 Driftsresultat 48,3 23,5 Resultat før skatt 48,8 25,5 Resultat etter skatt 37,8 19,6

*Avvikende regnskapsår: 1.april til 31.mars

Norges mest solgte bilmerker i 2019* Plassering Bilmerke Antall solgte 1 Volkswagen 18.565 2 Tesla 18.462 3 Toyota 14.799 4 BMW 10.251 5 Volvo 9.755 6 Nissan 7.513 7 Hyundai 7.404 8 Audi 7.288 9 Skoda 6.760 10 Mitsubishi 5.219 *Nyregistreringer til og med 22.desember. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)