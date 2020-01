Bilimportørene skylder på endringer i markedet og forsinket levering

– Utsettelser på utleveringer av mange viktige modeller som ble skjøvet over til starten av 2020, skapte utfordringer for våre kunder, forhandlere og oss som importør, sier Kjetil Myhre, konserndirektør for Mercedes-Benz personbil.

Noe forsinkelse av den nye elbilen EQC påvirket tallene, men det var utsettelser av de mange plugg-inn hybridene som ga de største utslagene.

Forsinkelser

– Vi forventet at 2019 ville by på utfordringer utenom det normale som følge av elektrifiseringen av den norske bilparken. Våre estimater ved inngangen til året var basert på en del forutsetninger hvor tilgang på nye viktige plugg-inn hybrider i andre halvår var viktige, sier han.

De forventede 4.900 bilene ble dermed til 3.363 i fjor, men målsettingen for inneværende år er 8.200, hvor antall elbiler vil øke kraftig. 84 registrerte EQC i fjor, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), er samtidig betydelig færre enn 5.377 e-tron, som likevel ikke var nok til å redde prognosene til Audi på 10.000 biler. Dette skyldes ifølge Audi-direktør Elin Sinervo forsinket utlevering av den populære elbilen.

– 2020 har potensial til å bli tidenes beste år for Audi i Norge, og vi forventer å utlevere over 10.000 biler i år, sier hun optimistisk.

OPTIMIST: Audi-sjef, Elin Rosnes Sinervo, tror på bedre leveringssituasjon i år og tror igjen på et salg av over 10.000 biler i 2020. Foto: Håkon Sæbø

Nye elbiler

Optimister er de også hos Porsche, Ford, Mazda og Honda, som lanserer sine første elbiler i løpet av året.

– 2020 blir et år med kraftig vekst for Porsche i Norge med introduksjonen av Taycan. Vi fokuserer i liten grad på salgsmål, og totalt antall registrerte biler er mye avhengig av produksjon som ennå ikke er fastlagt, sier Porsche-sjef Morten Scheel.

LADBAR: Adm. direktør Morten Scheel i Porsche-importør Autozentrum Sport skal selge mange plugg-inn hybrider i år, men elbilen Taycan vil mangedoble salget. Foto: Eivind Yggeseth

Med en nedgang på 20 prosent til 585 biler i fjor, primært grunnet mangel på Cayenne Hybrid i store deler av året, vil de rundt 3.000 på venteliste for den nye elbilen uansett bety en voldsom økning.

Antall registrerte biler er mye avhengig av produksjon som ennå ikke er fastlagt Morten Scheel, Porsche

Like stor blir ikke veksten for Mazda, Ford og Honda, men flere biler med nye drivlinjer, i tillegg til elbiler, kommer godt med for de tre bilmerkene som har hatt en lang og stor nedtur. En salgsnedgang på henholdsvis 25, 26 og 9 prosent i fjor, etter nedgang også de tre foregående årene, betyr at lyspunktene er kjærkomne.

– Med den fantastiske etterspørselen for blant annet Explorer PHEV, Kuga PHEV, Puma mHEV og elbilen Mustang Mach-E, planlegger vi for en betydelig vekst, sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge.

Vinnere

Tesla har ikke for vane å komme med prognoser, men etter mer enn en dobling av salget i fjor til 18.798 biler, skal det godt gjøres å oppnå det igjen. Spesielt nå som stadig flere aktører kommer med elbiler som kan konkurrere med Tesla når det gjelder plass, firehjulstrekk, pris og delvis rekkevidde.

SUKSESS: Med sin ladbare Mitsubishi Outlander PHEV overgikk Mitsubishi salgsmålene for 2019. Foto: Mitsubishi

Mitsubishi var før øvrig de eneste av de som ga prognoser for fjoråret som overgikk disse, selv om både Hyundai og Kia var nære sine mål. Mitsubishi er samtidig, sammen med Subaru og Citroën, de eneste som varsler en nedgang i salget i år, så med mindre totalmarkedet eksploderer, vil mange andre bli skuffet ved årets slutt.

Ventet nedtur

Med nesten en halvering av salget hadde Nissan likevel et av sine beste år i fjor, noe regnskapene Finansavisen skrev om lørdag vitner om.

– Vi var forberedt på en liten nedgang for personbilsalget for 2019 ettersom vi gikk inn i 2018 med en ordrereserve på 6.500 forhåndssolgte biler av nye LEAF den gangen, sier informasjonssjef Knut Arne Marcussen.

Kraftig nedgang i salget i fjor hadde også Renault og Subaru. Renault skylder på forsinket utlevering av den nye versjonen av elbilen Zoe, mens Subaru hadde flere utfordringer. Med kun eldre modeller i porteføljen i fjor, og at de nye hybridversjonene dukker først opp i år. Optimismen er derfor stor hos dem begge.

Konsensus

Det gjenspeiles også i forventningene til totalmarkedet, da Mitsubishi er de eneste som tror på en nedgang i bilsalget neste år. Langt de fleste tror på en økning på rundt 6 prosent til 150.000 personbiler.

En av disse er Frank Dunvold i RSA Bil, som importerer og selger Suzuki, i tillegg til elbiler fra kinesiske Maxus.

– Vi var veldig godt fornøyd med 2019, og var vel det eneste bilmerket uten ladbare biler som opprettholdt markedsandelen i totalmarkedet, sier han.

Hvis alle de elektriske og plugg-inn hybridene dukker opp som lovet kan det nok skje, men 2020 får neppe heller bare vinnere.