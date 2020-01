Elon Musk underholdt publikum i Shanghai

Under en seremoni på Teslas nye fabrikk i Shanghai viste Tesla-grunnlegger Elon Musk frem sine tvilsomme danseferdigheter for et jublende publikum.

Seremonien ble holdt for å feire at den første kinesisk produserte Teslaen ble levert til publikum.

Iført en T-skjorte med påskriften «Gigafactory» danset en lykkelig Musk til jubel og trampeklapp fra salen.

– Her er vi med denne fantastiske fabrikken. Den ser fantastisk ut, og jeg er veldig imponert, sa han til publikum etter dansen.

Teslas biler til det kinesiske markedet leveres nå fra denne fabrikken, og det under et år etter at arbeidet ble påbegynt. Fabrikken, som ifølge CNBC har krevd en investering på to milliarder amerikanske dollar har blitt gjort operativ på rekordtid.

VIDEO: Tesla leverer sin første kinesiske bil