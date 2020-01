Kraftig hopp i bomavgiftene for elbiler i Oslo

Økningen i prisen fra 1. mars går opp fra 4 kroner i indre ring utenfor rushtiden og det dobbelte i rushtiden. I de to ytre bomringene er prisen henholdsvis 5 og 10 kroner. Prisøkningen i mars gjelder kun elbiler og ikke andre kjøretøyer.

– Det er viktig at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. For at vi skal overbevise flere om å ta det steget er det viktig med noen insentiver. Og særlig bompengerabatten er viktig for folk når de vurderer å kjøpe elbil, sier generalsekretær i elbilforeningen Christina Bu til Dagsavisen.

Hun mener elbiler mister en viktig konkurransefordel mot bensin- og dieselbiler når avgiften settes opp. Fram til i fjor kjørte elbiler gratis i bomringen. Generalsekretæren minner om at Oslo har vedtatt at byen skal være en nullutslippsby innen 2030. Da vil det ikke være mulig å kjøre bensin- eller dieselbiler i byen.

Med det nye prishoppet legger Oslo seg tett opptil grensa Stortinget har satt om at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av hva fossilbiler skal betale i bomringen.

