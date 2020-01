Hellestø Bil kutter prisen på Jaguar-leiebiler

– Dette er et godt bidrag selv om brannen ikke var ønskelig. Men i dette tilfellet blir det en ekstra boom, sier daglig leder Steinar Hellestø i Bertel O. Steen Rogaland som selger Mercedes, Kia og Peugeot.

Han får støtte av sjefen i Kverneland Bil som selger Volvo, Ford og Mazda.

– Vi har hatt stor pågang. Minst 15 kunder kom umiddelbart etter brannen. I tillegg har vi hatt pågang fra bilutleieselskapene som også er rammet. De har stor pågang fra kunder som er uten bil, sier daglig leder Finn Jentoft.

– Men flere vil komme når man får orden på forsikringsoppgjørene. Flere er også ute og reiser - i Nordsjøen og på privatreiser, legger Hellestø til.

Subsidierer leiebiler

På Sola holder Bjarne Hellestø til med Hellestø Bil som selger Jaguar, LandRover og Subaru.

– Vi skal åpne ny butikk om kort tid, og har hatt godt med lager, så timingen gjør at vi var godt rustet. Vi har levert 60 leiebiler de seneste to dagene, sier Hellestø som er styreleder samtidig som han jobber i butikken.

MYE Å VELGE I: Bilforhandlerne i Stavanger står klar til å selge biler til brannrammede siddiser - gjerne dyre biler som Mercedes-Benz, Tesla Model X, Jaguar I-Pace og Audi e-tron. Foto: Håkon Sæbø

Hellestø skryter av å ha regionens beste utvalg med en flåte på 500 leiebiler. Nå bruker han av markedsføringsbudsjettet for å subsidiere ekstra dyre leiebiler i håp om at kundene skal bli forelsket og kjøpe en dyr Jaguar når de skal ha ny bil.

– Vi subsidierer dyre leiebiler i håp om at det vekker interesse når kundene skal kjøpe ny bil. Som for eksempel en Jaguar til folk som aldri har kjørt Jaguar før, sier han.

Tømt for leiebiler

Steinar Hellestø legger imidlertid til at det er mange bilforhandlere å dele salget på, og at leveringskapasiteten er stor. Det er med andre ord ikke nødvendig å løpe til bilbutikken for å komme først i køen.

Noe annet er det med leiebiler.

– Det første som skjedde var at vi gikk tomme for leiebiler. Alle leiebilene er ute. Hele regionen er tømt for leiebiler, sier Hellestø.

Hva om vi behøver leiebil i en uke, spør vi.

– Da har du et problem. De store aktørene får nå tilført biler fra andre steder i Norge. De har vært tomme, men etterhvert som man ser at dette vil ta flere uker blir de tilført biler fra både Bergen og Østlandet, sier Hellestø.

– Men vi vil håndtere situasjonen. Ingen skal stå uten bil. Vi har bruktbiler og demobiler inntil man får bilen man ønsker seg, sier han.

– Vi har biler tilgjengelig i alle mulige varianter til dem som måtte ønske. Vi har mulighet på kort varsel både fra eget lager og via vårt nettverk, sier Jentoft i Møller Bil.

Møller vil ikke pushe

Hos Møller Bil Stavanger, som selger Volkswagen og Audi klarer daglig leder Jan Fikstvedt å holde tilbake begeistringen for salgsmulighetene bilbrannen skapte.

– Brannen er så tragisk at jeg ville vært den foruten. Vi har ikke vært aktive på Facebook eller forsøkt å promotere på annen måte. Vi hjelper kundene, men går ikke på dem, sier daglig leder Jan Fikstvedt.

Han understreker at Møller har over 250 bruktbiler som de kan «hjelpe» kundene med.

– Noen vil nok ha nye biler og andre brukte, Ingen av bilene som brant var helt nye, så jeg tror erstatningene blir en miks mellom nytt og brukt, sier Fikstvedt.