Salgsfall for Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover kunngjorde fredag at deres bilsalg falt med 5,9 prosent i 2019 sammenlignet med 2018.

Totalt solgte gruppen 557.706 kjøretøy sist år, fordelt på 161.601 Jaguar-biler og 396.105 Land Rover-biler.

– 2019 var et todelt år for Jaguar Land Rover. I løpet av det siste halvåret så vi en markant forbedring i Kina. Andre steder fortsatte ugunstige markedsforhold å påvirke industrien, men det var oppmuntrende at vi i Nord-Amerika hadde et rekordår (+1,8 prosent), sier Felix Brautigam, markedssjef i Jaguar Land Rover.

Den største nedgangen var i Kina, hvor salget dabbet av med 13,5 prosent sist år. Også i Europa (-4,9 prosent) og Storbritannia (-1,7 prosent) gikk salget dårligere i fjor enn i 2018.

Salget er nå på bedringens vei i Kina, rapporterer Jaguar Land Rover. I desemeber solgte de 26,3 prosent mer enn en vanlig måned i Kina, mens det var litt nedgang i Nord Amerika (-1,1 prosent), Europa (-5,3 prosent) og Storbritannia (-2,9 prosent).

Bilprodusenten legger også til at salget totalt i desember var opp 1,3 prosent mot samme måned 2018.