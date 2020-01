SUV-er løfter det globale luksusbilsalget

Mens det totale bilsalget i verden falt med rundt 4 prosent til 77 millioner biler i fjor, økte luksusbilprodusentene salget tildels betydelig. Flere av luksusbilprodusentene melder om økt salg i samtlige regioner og markeder, selv i Kina, hvor totalsalget var ned 8 prosent til 22 millioner personbiler.

Klart størst blant bilmerkene vi definerer som rene luksusbilprodusenter, er den tyske sportsbilprodusenten Porsche, som økte salget med 10 prosent til 280.800 biler i fjor. Bestselgerne er den store SUV-en Cayenne, som økte salget med 29 prosent til 92.055 biler, og den mindre SUV-en Macan, som økte med 16 prosent til 99.944.

KOSTBAR: Med en pris på rundt seks millioner kroner blir det ikke mange Rolls-Royce Cullinan i Norge, men på verdensbasis ble det solgt flere tusen i fjor. Foto: Rolls-Royce

At det er SUV-modeller som øker mest blant luksusbilene, bekreftes av salgstallene for Bentley, Lamborghini og Rolls-Royce. Uten å spesifisere de enkelte modellene, sier Rolls-Royce at det er den nye SUV-en Cullinan som bidrar mest til veksten.

Flere biler i deres eksklusive Black Badge- og Bespoke-serier vitner også om at det står bra til med etterspørselen etter de dyreste modellene.

Dyre versjoner

Det bekreftes også av McLaren, som selger en stadig større andel av sine dyre modeller, med toppmodellen Senna i spissen. Dette styrker også marginene, som øker mer enn salget.

McLaren økte forøvrig salget med 7 prosent i første halvår i fjor, til 2.335 biler, etter at de leverte ut 4.829 biler i hele 2018.

Ferrari har heller ikke bekreftet salget for 2019, men de er i ferd med å øke den selvpålagte volumbegrensningen på rundt 8.000 biler som skal bevare eksklusiviteten til merket. Et tak på rundt 10.000 biler er antydet fra den italienske sportsbilprodusenten i Maranello, som har flere modeller enn noensinne i porteføljen.

NORGESBILER: Volumet er ikke stort i Norge, men stadig flere Ferrari og Aston Martin finner veiene til norske garasjer. Foto: Håkon Sæbø

Da er veksten betydelig større hos naboen Lamborghini i Sant'Agata, som i første halvår 2019 overgikk produksjonen for hele 2017 med 4.553 biler, etter en vekst på formidable 96 prosent. Hele 2.693 av disse var SUV-en Urus, og selv om veksttakten ikke holdes like høy ut året, blir 2019 utvilsomt et rekordår.

Rekord ble det også hos Bentley, som økte salget med 5 prosent til 11.006 biler. Det var den nye coupéversjonen Continental GT som hadde størst vekst med 54 prosent, mens SUV-en Bentayga fortsatte salgsøkningen med en vekst på 18 prosent i fjor.

RÅSKINN: Lamborghini Urus har tatt det norske markedet med storm, og ti slike biler fikk norske skilt i fjor. Foto: Håkon Sæbø

Nedtur

Aston Martin er den eneste av luksusbilprodusentene som hadde en nedgang i fjor, med 7 prosent til 5.990 biler. Det var likevel deres nest beste år noensinne, men økt salg av den rimeligste modellen Vantage går også ut over resultatene hos den engelske sportsbilprodusenten.

Selskapet varslet derfor nylig at det legger elbilen Rapide E på is, samtidig som forhandlingene med kinesiske Geely fortsetter med tanke på samarbeid og eierskap.

Også i Norge har andelen luksusbiler økt de seneste årene, men overgangen til nye utslippsmålinger og lansering av nye plugg-inn-hybrider i fjor ga en liten nedgang for Porsche. 585 registrerte biler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken, er likevel deres tredje beste år noensinne, og med elbilen Taycan på vei blir 2020 et rekordår med mangedobling av salget.

SUV i Norge

Den nye Bentley-importøren i Asker kan imidlertid bekrefte at SUV-trenden gjør seg gjeldende også her i landet, da ti av 13 registrerte biler var av typen Bentayga, ni med plugg-inn-hybrid. I tillegg er det tatt inn fire bruktimporterte Bentayga.

Det samme gjelder for Lamborghini, hvor AutoXO har tatt inn en hel del biler. Ti av 12 biler er SUV-er av typen Urus, og i tillegg er det tatt inn to Urus som bruktimport. Seks Aston Martin, tre Ferrari og én Rolls-Royce Cullinan bekrefter at luksusbiler er populært også i Norge, selv om førstnevnte har en nedgang i salget på tre biler.

LUKSUS: Mercedes-Benz selger ikke bare dyre luksusbiler, men 28 Geländewagen i fjor. Og med flere i bestilling, er etterspørselen etter luksuriøse SUV-er stor. Foto: Håkon Sæbø

På toppen av det hele har Mercedes-Benz i tillegg til sine mange mer vanlige biler registrert 28 Geländewagen og 33 AMG GT i løpet av fjoråret. En rekke M-modeller fra BMW, RS fra Audi og andre luksusbiler vitner om at etterspørselen etter luksus er stor også i Norge.