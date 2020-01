Elon Musk 80 milliarder kroner rikere på tre måneder

Tesla var blant vinnerne på Nasdaq i starten på handelen mandag og dundret opp 5,4 prosent til 504 dollar og ny all-time high.



Oppgangen i Tesla kom etter at analytiker Colin Rusch i Oppenheimer, ifølge Marketwatch, hevet kursmålet til 612 dollar, fra tidligere 385 dollar.

Rusch mener at Tesla har flere viktige fordeler i konkurransen med de andre bilprodusentene, blant annet på drivverk og batteriteknologi, selvkjøringsteknologi, selskapets evne til å leve med høy risiko, veikartet mot energiuavhengighet og ikke minst forbrukerentusiasme.

Kursmål på 734 dollar

Han legger til at selskapets toleranse for risiko, evnen til å lære av tidligere feil og selskapets ambisjonsnivå også begynner å utgjøre en eksistensiell risiko for bilprodusenter som ikke er like villige, eller ikke har evnen til, å løpe like fort.

Kursmålet til Rusch er det nest høyeste av 32 analytikere, ifølge FactSet. Analytiker Chaim Seigel i Elazar Advisors har det høyeste kursmålet. Det er på 734 dollar.

Tesla er verdt 825 mrd kroner

Tesla har steget 93 prosent de siste tre månedene og 185 prosent siden 3. juni i fjor.

Basert på utvannet antall aksjer er børsverdien på Tesla da knappe 93 milliarder dollar, tilsvarende 825 milliarder kroner.

Til sammenligning har Ford en børsverdi på knappe 37 milliarder dollar, mens GM har en børsverdi på 49,5 milliarder dollar.

Stiger Tesla til 612 dollar, slik Colin Rusch spår, vil det bety at selskapets børsverdi vil øke til godt over 112 milliarder dollar. Og skulle Chaim Seigel få rett vil det gi Tesla en børsverdi på 135 milliarder dollar.

Musk 80 mrd mer verdt på tre måneder

Tesla-gründer Elon Musk skal sitte med 38,6 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på knappe 21 prosent. På 504 dollar er aksjene hans verdt 19,5 milliarder dollar, tilsvarende 173 milliarder kroner.

Og aksjene hans er blitt 9 milliarder dollar, tilsvarende 80 milliarder kroner, mer verdt bare de tre siste månedene.

Skulle aksjen stige til 612 – og kanskje til og med til 734 dollar – vil det løfte verdien på aksjene hans til henholdsvis 23,6 og 28,3 milliarder dollar. Det siste vil i så fall utgjøre mer enn 252 milliarder kroner til dagens dollarkurs.

For hver dollar Tesla stiger i kurs blir Elon Musk 344 millioner kroner rikere. Og mandag har aksjen steget 26 dollar.