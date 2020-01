Sjokkpris på hurtiglading

Hurtigladeselskapet IONITY, som ble etablert av Volkswagen-gruppen, Daimler, Ford og BMW, skrur opp prisene på sine stasjoner i Norge og resten av Europa.

Introduksjonstilbudet med 80 kroner for en ladeøkt utgår, og skal erstattes av 0,79 euro per kilowattime (kWh), som etter dagens vekslingskurs utgjør i overkant av 7,80 kroner, melder Norsk elbilforening i en pressemelding.

De nye priser skal gjelde fra 31. januar 2020.

IONITY har i tillegg valgt å ta i litt ekstra, slik at den norske prisen skal bli 8,40 kroner per kWh. Det gjør at det fort vil koste over 20 kroner per mil å kjøre større elbiler. I klartekst: Mye dyrere enn bensin og diesel, slår foreningen fast.

IONITY forsvarer sitt standpunkt på følgende måte på sin Facebook-side:

«Avhengig av ladebehovet, kan kunder velge attraktive ladetilbud fra en av IONITYs leverandører av ladetjenester som; Audi e-tron ladekort, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche-ladekort, Volkswagen WeCharge og mange flere.»