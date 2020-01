Tyskland etterforsker Mitsubishi for utslippsjuks

Det er startet bedragerietterforskning av ledere i «en internasjonal bilgruppe, et datterselskap av en internasjonal bilforhandler og to internasjonale billeverandører», opplyste påtalemyndigheten i Frankfurt tirsdag ettermiddag.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA er det japanske Mitsubishi som er satt under etterforskning, mistenkt for brudd på tyske regler ved å jukse med utslippsdata for sine 1,6 og 2,2 liters dieselmotorer.

Japanske Nissan eier en tredel av Mitsubishi, som dermed inngår i den såkalte Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen.

– Det er mistanke om at motorene er utstyrt med såkalt jukseinnretninger som sørger for at de er innenfor kravene til NOx-utslipp i tester, men ikke under vanlig bruk, heter det i en kunngjøring fra påtalemyndigheten.

Ti næringseiendommer i de fire delstatene Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen ble ransaket av tysk politi tirsdag, men det er ikke kjent om det ble gjort beslag.

Flere bilprodusenter er blitt anklaget for å ha manipulert programvare i dieselbiler for å bedre resultatene på utslippstester siden Volkswagen innrømmet praksisen i 2015.

Det er første gang at Mitsubishi har havnet i søkelyset i forbindelse med slike mistanker i Tyskland.