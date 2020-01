Salgsnedgangen fortsetter for Harley-Davidson

Salgssvikt på hjemmebane fortsetter å bremse den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson.

Selskapet solgte totalt 38.754 motorsykler hos forhandlere verden rundt i fjerde kvartal. Dette var 1,4 prosent færre enn i samme periode i 2018.

Og hjemmemarkedet USA tynget med en salgsnedgang på 3,1 prosent, til 20.204.

Samlet i fjor endte motorsykkelsalget på 218.273, ned 4,3 prosent fra 2018. USA-markedet tynget her med 5,2 prosents nedgang. Også internasjonalt var det nedgang, på 3,0 prosent, til tross for asiatisk salgsvekst.

Harley-Davidson påpeker imidlertid at nedgangen hjemme i USA er avtagende, og at fallet i fjerde kvartal var det laveste på 12 kvartaler, mens nedgangen for helåret var den minste siden 2016.

Skuffende inntekter

Ikke desto mindre gikk inntektene fra salg av motorsykler, deler, tilbehør og andre handelsvarer ned. Fasit for fjerde kvartal viser 874,1 millioner dollar, mot 955,6 millioner i fjerde kvartal 2018.

Reuters melder at disse inntektene på forhånd var ventet til 920,1 millioner dollar.

Internasjonalt peker pilene imidlertid oppover, dog utelukkende løftet av Asia og Stillehavsområdet.

Der økte salget med 6,2 prosent til 7.691 i fjerde kvartal, som bragte den internasjonale totalen opp 0,5 prosent til 18.550 motorsykler.

I Europa, Midtøsten, Afrika og Canada var det også salgsnedgang.

EU- og Kina-toll

Inntjeningen pr. aksje for fjerde kvartal viser 0,09 dollar, mot 0,00 dollar året før.

Ekskludert restruktureringskostnader og virkninger fra EU- og Kina-toll var inntjeningen 0,20 dollar aksjen, mot 0,17 dollar i fjerde kvartal 2018.

Nettoresultatet i fjerde kvartal endte på 13,5 millioner dollar, opp fra 0,5 millioner ett år tidligere. De totale inntektene sank fra 1,15 til 1,07 milliarder dollar.

Ser avgjørende år i 2020

Konsernsjef i Harley-Davidson, Matt Levatich, sier i en kommentar at selskapet ser på 2020 som et avgjørende år i transformasjonen av selskapet.

Selskapet venter at motorsykkelvirksomheten vil generere mellom 4,53 og 4,66 milliarder dollar i inntekter.

I inneværende kvartal ventes disse inntektene til 1,09–1,7 milliarder dollar.