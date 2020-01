Tesla knuser forventningene

Tesla kom med sine kvartalstall onsdag kveld for tredje kvartal 2019. Ikke-justert resultat endte på 0,58 dollar per aksje. Det justerte resultatet kom inn på 2,14 dollar per aksje, mot analytikerne som ifølge konsensus fra Refinitiv forventet et justert resultat på 1,72 dollar per aksje.

Året før var det justerte resultatet per aksje 0,81 dollar, mens det ikke-justerte resultatet var 2,0 dollar per aksje.

Inntektene kom inn på 7,38 milliarder dollar, mot 7,23 milliarder dollar året før.

Analytikerne hadde forventet inntekter på 7,02 milliarder dollar.

Elbil-produsenten leverte 112.092 biler i fjerde kvartal 2019. Tilsvarende periode året før var leveransen på 90.966 biler. Det tilsvarer en økning på omtrent 23,2 prosent.

I samme periode produserte Tesla 104.891 biler, mot 86.555 biler året før.

– Til tross for en himmelferd siste 3 måneder banker Tesla markedets forventinger. Åpningen av en ny megafabrikk i Shanghai samt introduksjonen av Cybertruck viser seg også å ha vært en positiv bidragsyter til resultatet, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en mail til Finansavisen.

I etterhandelen steg aksjen i underkant av syv prosent, noe som sendte børsverdien forbi 110 milliarder dollar

De siste tre månedene har aksjen klatret 84,4 prosent, mens den er opp 38,9 prosent hittil i år.