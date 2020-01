Volvo knuste forventninger - aksjen bykser opp

Selskapet, som produserer lastebiler, busser, anleggsmaskiner og båtmotorer, hadde en omsetning på 105,4 milliarder svenske kroner netto i fjerde kvartal, litt ned fra 105,8 milliarder samme tid i 2018. Det var estimert at omsetningen skulle ende på 97,5 milliarder svenske kroner.

Driftsresultatet endte på 9,4 milliarder svenske kroner, solid opp fra 3,6 milliarder året før. Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 8,3 milliarder svenske kroner, ifølge InFront-data.

Volvos A-aksje var ved 15.40-tiden 7,51 prosent opp til 164,7 svenske kroner på børsen i Stockholm. Det er det høyeste aksjen har vært i siden januar 2018.

Driftsmargin økte



Driftsmarginen for kvartalet var 8,9 prosent, opp fra 3,4 prosent ved samme korsvei 2018. Det var ventet at driftsmarginen skulle være på 8,5 prosent.

Resultat pr. aksje kom inn på 3,27 svenske kroner i fjerde kvartal, opp fra 1,26 svenske kroner i 2018.

For året 2019 hadde Volvo omsetning på 431,9 milliarder svenske kroner, sammenlignet med 390,8 milliarder i 2018.

– Godt år

Driftsresultatet i fjor endte på 49,5 milliarder svenske kroner, opp fra 34,5 milliarder året før. Resultat pr. aksje endte på 17,64 svenske kroner i 2019, mot 12,24 svenske kroner i 2018.

– 2019 var nok et et godt år for Volvo Group, sier Martin Lundstedt, president og konsernsjef i selskapet.

Volvos styre foreslår en ordinær utdeling på 5,50 svenske kroner pr. aksje, samt en ekstraordinær utdeling på 7.50 svenske kroner pr. aksje.