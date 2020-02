Musks siste elleville stunt

Onsdag kveld la Tesla fram kvartalstall som knuste analytikernes forventninger, og i etterkant fortsatte Tesla-aksjen siste tid rally. Bare det siste halve året har aksjen steget rundt 200 prosent.

Markedsverdien av elbilprodusenten har nå passert 115 milliarder dollar, og grunnlegger Elon Musk har nå en formue på 34,4 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Sang

Den positive utviklingen har tydelig gitt Musk noe å glede seg over, og fredag delte han en sang med navnet «Don’t Doubt ur Vibe», skriver Marketwatch.

Musk sier han sto for både teksten og syngingen. Riktignok består sangen bare av fire linjer som gjentar seg:

«Don’t doubt your vibe / because it’s true / don’t doubt your vibe / because it’s you.»

På Twitter får Musk stort sett positive reaksjoner.

Noen skriver at han er en av vår tids mest interessante innovatører. Andre ber han derimot holde seg til raketter.

For ikke lenge siden overrakset Musk med dans under en seremoni i Shanghai: