Tesla-rally etter optimistisk spådom

Tesla-aksjen stiger 9,50 prosent på Wall Street i handelen den første drøye timen. Kursen på aksjen er 712,84 dollar. Oppgangen kommer etter at investeringsselskapet ARK Invest kom med ny oppdatering på Tesla i helgen.

Investeringssjefen Catherine Wood tror Teslas aksje vil ha en verdsettelse på 7.000 dollar innen 2024, melder Marketwatch. Ved et bull-scenario ser Wood et kursmål på 15.000 dollar, mens ved et bear-scenario vil kursen ligge på 1.500 dollar.

Sett Tesla-grunnlegger Elon Musk danse?

Musk danset til jubel og trampeklapp.

ARK har stor tro på at Tesla vil kunne kutte kostnader og at marginene vil øke. ARK mener det er 80 prosent sannsynlig at Tesla vil oppnå marginer på 40 prosent. Wood sa nylig til Bloomberg at hun tror Tesla vil klare å lage biler som styres automatisk i løpet av de neste årene.

Marketwatch skrev mandag derimot at ARK tror det er 70 prosent sjanse for at Tesla ikke vil lykkes med å lage biler som styres automatisk.

Tesla kom med kvartalstall sist uke. Det justerte resultatet kom inn på 2,14 dollar pr. aksje, mot analytikerne som ifølge konsensus fra Refinitiv forventet et justert resultat på 1,72 dollar pr. aksje.

Inntektene kom inn på 7,38 milliarder dollar, mot 7,23 milliarder dollar året før.

Hittil i år har Tesla-aksjen steget 70,50 prosent. Det seneste året er den opp nesten 130 prosent.