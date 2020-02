Nytt Tesla-rally i førhandelen på Wall Street

En time før Wall Street åpner, er Tesla-aksjen opp med 14,70 prosent og 113,50 dollar i førhandelen. Kursen står i 892 dollar.

Mandag dundret Tesla-aksjen opp 20 prosent til 780 dollar. Det skjedde etter at investeringsselskapet ARK Invest kom med ny oppdatering på elbilprodusenten i helgen.

Investeringssjefen Catherine Wood tror Teslas aksje vil ha en verdsettelse på 7.000 dollar innen 2024. Ved et bull-scenario ser Wood et kursmål på 15.000 dollar, mens ved et bear-scenario vil kursen ligge på 1.500 dollar.

Tirsdag hevet Bill Selesky, analytiker i Argus Research, kursmålet fra 556 dollar til 808 dollar. Han gjentok også kjøpsanbefaling.

Panasonics la frem kvartalsrapport sent mandag. Elektronikkfirmaet leverte bedre resultater enn ventet og snakket varmt om samarbeidet med Tesla.

Til nå i år har Tesla-aksjen hoppet opp 112 prosent. Det har Jan Petter Sisseners aksjefond

Canopus fått svi for.

Kanskje Elon Musk tok seg en ny dans i går? Slik han nylig gjorde under en seremoni i Shanghai: