Elbillading kan bli dyrere – om ettermiddagen

Onsdag legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram forslag til nye regler for hvordan nettleien for strøm skal bli i årene fremover. Et av forslagene er høyere nettleie på tider av døgnet med høyt strømforbruk.

– Forslaget vil ikke få store konsekvenser for de aller fleste. Det er et forslag som gjør at du kan spare en del over tid ved å fordele forbruket bedre gjennom døgnet og gjennom uka, sier NVE-direktør Kjetil Lund til NRK.

Nettleien utgjør om lag en tredel av strømprisen og finansierer kostnaden til strømnettet på om lag 27 milliarder kroner i året. Lund påpeker at stadig flere bruker mye strøm på en gang, og at utviklingen av elbiler, elbusser og elferjer innebærer behov for nye investeringer i nettkapasitet.

– Det er en utvikling som setter strømnettet vårt under press, sier Lund.

