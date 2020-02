Volvo Cars og Geely vurderer sammenslåing

Volvo Car AB og Geely Automobile Holdings Limited vurderer å kombinere virksomhetene sine for å skape et sterkt globalt konsern, fremgår det av en melding.

En eventuell sammenslåing vil fremskynde økonomiske og teknologiske synergier mellom de to selskapene.

«Den vurderte kombinasjonen vil ha omfanget, kunnskapen og ressursene til å være ledende i den pågående transformasjonen av bilindustrien. Kombinasjonen ville bevare den distinkte identiteten til hvert av merkene Volvo, Geely, Lynk & Co og Polestar», heter det.

Et kombinert selskap vil ha tilgang til det globale kapitalmarkedet gjennom Hong Kong, og med den hensikt å senere børsnotere også i Stockholm, opplyses det.

«En kombinasjon av de to selskapene vil resultere i et sterkt globalt konsern. Vi ser frem til å samarbeide med Håkan Samuelsson for å undersøke denne muligheten videre med mål om å styrke synergiene i konsernet og samtidig opprettholde konkurransefortrinnet og integriteten til hvert enkelt merke», sier Li Shufu, styreleder i Geely Holding Group.