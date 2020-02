Bilsalget falt i Europa i januar

Salget av nye biler i EU-landene sank i januar 7,5 prosent fra samme måned i fjor, viser nye tall fra bransjeorganisasjonen Acea.

Inkludert Storbritannia og Efta-landene, som inkluderer Norge, Island og Sveits, var den europeiske salgsutviklingen i januar minus 7,4 prosent.

Større skatteendringer i enkelte EU-land gjorde at flere fremskyndet bilkjøpene sine til desember, forklarer Acea. For en måned siden viste Aceas desember-tall et salgsbyks på over 21 prosent i Europa.

Organisasjonen trekker også frem svakere økonomiske forhold globalt samt usikkerhet forårsaket av britenes EU-exit som årsaker til utviklingen i januar i år.

Fall hos alle de fire store

Alle Europas fire største markeder tynget i januar.

Salgsnedgangen var størst i Frankrike, på 13,4 prosent. I Spania var nedgangen på 7,6 prosent, i Tyskland var den på 7,3 prosent, mens det italienske nybilsalget sank 5,9 prosent.

I Danmark og Sverige var det salgsnedgang på henholdsvis 12,4 og 18,0 prosent, mens Acea opererer med norske salgstall som viser en økning på 6,2 prosent.

VW økte markedsandelen

Bilprodusenten som solgte flest biler i EU- og Efta-landene og i Storbritannia i januar, var Volkswagen-gruppen. Den tyske bilgiganten solgte 297.631 nye biler, en nedgang på 0,1 prosent fra januar i fjor, men økte likevel markedsandelen fra 24,3 til 26,2 prosent.

Volkswagen-merket endte på 133.616 salg, ned 6,4 prosent, mens merker som Audi og Porsche trakk opp for VW-totalen.

I tillegg medvirket sportsbilmerket Porsche til VW-konsernets utvikling, med en salgsøkning på hele 67,5 prosent, til 5.553 biler.

Fransk duo krymper

Det franske PSA-konsernet, med Peugeot, Opel/Vauxhall, Citroën og DS, hadde en salgsnedgang på 14,0 prosent. For Renault var salgsnedgangen større, på 16,4 prosent, tynget av samtlige av konsernets merker – Renault, Dacia, Lada og Alpine.

BMWs tall, som inkluderer Mini, viser en salgsvekst på 3,8 prosent i januar.

Toyota-tallene, som inkluderer Lexus, viser en salgsøkning på 10,1 prosent. Lexus-salget var i januar opp hele 29,0 prosent.

For den sørkoreanske duoen Hyundai og Kia endte januar i minus 3,9 prosent, Fiat Chrysler-gruppens salg var ned 6,4 prosent, mens Daimler-konsernet med Mercedes-Benz og Smart hadde en salgsnedgang på 10,1 prosent i EU, Efta og UK, spesielt tynget av en 88 prosents nedgang for Smart-merket. Volvo-salget var ned 14,7 prosent.