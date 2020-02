Positive analytikere hever Tesla-kursmålet med 27 prosent

Tesla-aksjen har vært et eventyr med en oppgang på 105,2 prosent hittil i år. Tirsdag steg aksjen nye 7,30 prosent til 858,40 dollar. Det seneste året har gitt en oppgang på 178,8 prosent fra en kurs på 176,90 dollar.

Meglerhuset Piper Sandler Cos. er nå ute med ny analyse av Tesla-aksjen, og de hever kursmålet med 27 prosent fra 729 til 928 dollar. Det gjør at meglerhusets tallknuserne Alexander Potter og Winnie Dong er de mest analytikerne på Tesla-aksjens vegne.

– Det er lett å glemme at Tesla selger batterier og solenergiprodukter. Segmentet sto tross alt for kun seks prosent av salget i 2019, men ledelsen varsler at sol- og lagringsvirksomheten en dag vil konkurrere med bilsegmentet. Og om det stemmer, vil investorene på et tidspunkt måtte følge med, skriver analytikerne Winnie Dong og Alexander Potter, rapporterer Bloomberg.

Zacks Investment Research har nest høyest kursmål på Tesla-aksjen med 827 dollar, ifølge Bloomberg.