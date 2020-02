Moody's nedgraderer Renault etter 2019-tall og guiding

Moody's Investors Service har nedjustert sin kredittvurdering av franske Renault til «junk», ifølge Automotive News.

Den langsiktige ratingen er justert ned ett trinn, til «Ba1», som er ett trinn under investeringsgrad.

Ifølge bilnettstedet har Standard & Poor's fortsatt en vurdering over «junk»-nivå.

Tidlig onsdag var Renault-aksjen ned 2,3 prosent til 30,20 euro i Paris, det laveste nivået siden 2012, ifølge Reuters.

Senere på dagen avtok kursfallet.

For svak drift

Moody's forklarer sin nedjustering med blant annet vedvarende svakhet i markedet og Renualts 2020-guiding. Det vises også til at driften i fjor var så svak at den ikke samsvarer med en «Baa3»-vurdering, ifølge nyhetsbyrået. Moody's' vurdering er at Renault ikke vil være i stand til å oppnå sunne nivåer for driftsmarginen på mellomlang sikt.

Fredag la det franske bilkonsernet frem årsregnskap som viste det første årlige underskuddet på ti år – på 141 millioner euro. Konsernet kuttet også i utbyttet, og indikerte dessuten at driftsmarginene kan synke. Guidingen for 2020 lød på 3–4 prosent, mot fjorårets 4,8 prosent.

Renault-gruppens salg i fjor endte ned 3,4 prosent til 3,8 millioner enheter.

Ifølge Reuters har forøvrig Jefferies senket kursmålet for Renault-aksjen fra 38 til 28 euro. Meglerhuset har en «underperform»-anbefaling.