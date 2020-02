Elon Musk kjøpte aksjer i Tesla på valentinsdagen

Elon Musk brukte valentinsdagen til å gi ekstra mye kjærlighet til Tesla-aksjen. Ifølge Bloomberg, kjøpte Musk 13.037 nye aksjer til en gjennomsnittspris på 767 dollar per aksje. Det vil si at han måtte ut med ti millioner dollar for aksjene.

Etter transaksjonen sitter Musk på totalt 34,1 millioner aksjer, noe som gir en eierandel på omtrent 18,5 prosent.

Onsdag steg aksjen 6,9 prosent til 917,4 dollar, noe som var ny all-time high. Det skjedde etter at meglerhuset Piper Sandler Cos. kom ut med ny analyse av Tesla-aksjen, der de hevet kursmålet med 27 prosent fra 729 til 928 dollar. Torsdag faller aksjen tilbake 2,8 prosent til 891,4 dollar per aksje. Det vil si at Musk sitter på verdier i Tesla til omtrent 30,4 milliarder dollar.

Det siste året har aksjen steget utrolige 206,1 prosent, mens den er opp 151,2 prosent de siste tre månedene.