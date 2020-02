Tesla varsler raskere ladestasjon i Norge i mars

Tesla nærmer seg åpning av sin første tredjegenerasjons ladestasjon i Norge, opplyses det i en melding.

Den nye typen ladestasjon er kalt V3 Supercharging, og skal gi raskere lading. Effekten er på opptil 250 kilowatt.

Den første V3 Supercharging-stasjonen åpnes i midten av mars, som et testanlegg, på Liertoppen mellom Asker og Drammen.

Denne blir en av de første V3-stasjonene i Europa, ifølge Tesla.

For en Tesla Model 3 Long Range kan et besøk på fem minutter på Liertoppen gi en rekkevidde på opp mot 120 kilometer. En typisk ladeøkt ved den nye ladestasjonen vil ifølge Tesla være på rundt et kvarter.

Kan bli verdens største

Med alle ladestolper på plass kan Liertoppen-stasjonen dessuten bli en av verdens største.

I første omgang får den ti ladestolper, før kapasiteten utvides til 40 innen sommeren.

I dag har elbilprodusenten 61 såkalte Supercharger-ladestasjoner i Norge, med totalt 816 ladestolper.

Innen årsskiftet vil Tesla også ha stasjoner på plass i Finnmark.