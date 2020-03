Lanserer elektriske lastebiler i Norge

– Det er en konkurranse blant politikerne om å hive seg på Greta-bølgen med dramatiske beslutninger. Det er positivt for oss, sier Kjell Waløen i Volta Trucks.

Da sikter han til beslutninger om at dieselkjøretøy vil forbys i Paris i 2024 og at London vil innføre ekstreme utslippsavgifter og nullutslippssoner. Dessuten vil små varebiler ikke kunne dekke alle transportbehov.

Derfor mener han og medgründer Carl-Magnus Norden at tiden er inne for å lansere en elektrisk tung lastebil for transport i og rundt større byer. At de også vil gjøre det i Norge er helt naturlig.

Foregangsland

– Planen er å lansere et pilotprogram i London og Paris første halvår 2021. Vi har nå besluttet at vi også må lansere i Norge, da det er et foregangsland innen elektrifisering. Norge er dessuten et lite marked hvor det er enklere å teste, og interessen er stor, også i finansmarkedet, sier trønderen på lett svorsk, etter nesten 30 års fartstid i Ford, Volvo og Polestar.

DESIGN: Lastebilene fra Volta Trucks er utviklet fra bunnen som elektriske, noe som gir en rekke praktiske løsninger. Foto: Volta Trucks

De første prototypene skal bygges og vises frem over sommeren i år i samarbeid med blant andre bil- og motorselskapet Prodrive, teknologileverandøren Magtec, designbyrået Astheimer og teknologistudioet Conjure.

Som en startup holder vi alltid på med fundraising Kjell Waløen, Volta Trucks

– En av fordelene med Volta Trucks er at de er bygget som elektriske lastebiler fra bunnen. Det gir fordeler som økt sikkerhet og praktiske løsninger, da førerhuset er senket til bakkeplan og lasterommet lavere enn i tradisjonelle lastebiler. Teknologien er der, og vi skal kjøpe inn alt fra motorer og batterier til bremser og styring fra underleverandører, men vi skal gjøre det raskt. At fremtidens lastebiler er elektriske er gitt, hevder Waløen.

– Er det ikke mange konkurrenter der ute, og hvorfor skal dere lykkes?

– Noen tradisjonelle lastebilprodusenter tester ut elektrisitet i ombygde diesellastebiler, men markedet er foreløpig lite. Dieselbasert langtransport er klart størst og mest lønnsom, så derfor er det dette de fleste satser på. Vi vil gjøre som Tesla og konstruere en lastebil for elektrisk drift fra bunnen og dermed drive på dette markedet, bekrefter Waløen.

Studievenner

Etter å ha vært lovende alpinist i Norge og kjørt profesjonelt i USA på 1980-tallet, utdannet Waløen seg ved NTH og tok en MBA ved Insead. Kontaktene derfra er blant andre seriegründeren Carl-Magnus Norden og ikke minst Mikael Ahlströms børsnoterte investeringsselskap Byggmästare Anders J. Ahlsröm Holding og PE-selskapet Procuritas, som er hovedinvestor i Volta så langt.

ALUMNI: Kjell Waløen (t.v.) og Carl-Magnus Norden i Volta Trucks har begge bakgrunn fra Insead, slik hovedeieren Mikael Ahlström også har. Foto: Volta Trucks

Foreløpig har de investert 2 millioner euro eller 20,4 millioner kroner i selskapet, men de trenger mer.

– Som en startup holder vi alltid på med fundraising, sier Waløen spøkefullt, men samtidig alvorlig.

– Hvor mye tid, mennesker og penger trenger dere for å lansere?

– Vi skal sette bort produksjonen og har med flere partnere, men skal stå for utvikling og drift selv. Vi skal derfor ha en A-runde til sommeren hvor vi skal hente inn 20 millioner euro, som likevel er småpenger i automotive-industrien, påstår Waløen.

Tung lastebil

Lastebilen vil få en totalvekt på rundt 18 tonn, en toppfart på 80 kilometer i timen og en rekkevidde på 160 kilometer.

MIDTSETE: Lavt og midtplassert førersete skal øke sikkerheten og funksjonaliteten i den elektriske lastebilen Volta. Foto: Volta Trucks

– Vi må tilpasse oss virkeligheten så batteriet og rekkevidden kan endres, avhengig av behovet samt prisen på batterier og kostnaden for lading. Lastebiler i flere størrelser kan også bli aktuelt senere, men nå er planene klare for den første store elektriske lastebilen, sier han.

I disse planene inngår også driften, da lastebilene ikke skal selges.

– Vi lanserer i første omgang «Truck as a service», hvor kundene inngår langtidskontrakt der vi står for alt fra lastebil, ladere og strøm til vedlikehold og opplæring. Et nettverk av kompetansesentre i enkelte byer vil gjøre driften mer effektiv, hevder Waløen.

Elektriske lastebiler kan bli interessant også i norske byer, litt avhengig av hvor fort norske politikere hiver seg på Greta-bølgen.