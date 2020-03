BMW-salget hardt rammet av corona i Kina

BMW innrømmer at salget deres i Kina har fått et skudd for baugen på grunn av coronaviruset, men tyskerne holder seg likevel til målet om vekst i personbilmarkedet.

Konsernsjef Oliver Zipse sa på en pressekonferanse at effekten etter viruset i Kina har vært kraftig, og at salgsfallet i det kinesiske markedet vil vedvare ut mars. Zipse sa på pressekonferansen at de ikke merket noe til coronaviruset utenfor Kina, melder Reuters.

BMW, som har fabrikker i Kina, USA og Europa, har foreløpig ikke blitt rammet av reiseforbud eller andre flaskehalser på grunn av coronaviruset.

– Vi ser bare kortsikig. Og nå er utstyr blitt sikret for de neste tre ukene, sier Zipse.