Analytiker spår Tesla-aksjen ned over 30 prosent

Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas nedgraderte Tesla-aksjen til undervekt 16. januar 2020. Samtidig ble kursmålet satt til 500 dollar.

Tirsdag er Jonas ifølge Marketwatch ute med oppdatert analyse av Tesla. Likevel gjør han ingen endringer i hverken anbefalingen eller kursmålet.

Den siste måneden har Tesla-aksjen falt 15,9 prosent etter bekymringer for effekten av covid-19-viruset. Tirsdag stiger aksjen 0,3 prosent til 744,2 dollar per aksje. Det vil si at analytikeren ser en ytterligere nedside på 32,8 prosent.

«Selv før vi tar hensyn til konsekvensene av coronaviruset, forventer vi at første kvartal 2020 vil være betydelig svakere. Det er blant annet fordi Tesla satser i Kina og at selskapet møter potensiell svakere etterspørsel i visse europeiske markeder etter et sterkt fjerde kvartal», skriver Jonas.

Samtidig tror han at Teslas inntekter og kontantstrøm vil bli svakere.

Till slutt råder han kundene til å vente og se om Tesla får et tøft 1. kvartal og forstyrrelser i tilbudet før de kjøper aksjen. I tillegg argumenterer han for at det er umulig å forutse hvordan coronaviruset slår ut i Teslas tilbud, produksjon og etterspørsel.