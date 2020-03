Statens Vegvesen utsetter fristen for EU-kontroll

Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist, skriver Statens Vegvesen på sine hjemmesider.

– Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i en kommentar.

Vegvesenet minner om at du ikke vil få ny frist hvis du allerede har hatt bilen inne til kontroll og fått en såkalt 3-feil, siden bilen da har en trafikkfarlig feil og bruksforbud.

Rundt 187.000 kjøretøy har godkjenningsfrist fra 13. mars og ut april.

– Vi risikerer at det kan bli en opphopning og et press på dem som skal godkjenne bilene om alle venter. Så om du har mulighet til å få bilen din godkjent i ukene fremover med de forholdsreglene helsemyndighetene har gitt, er oppfordringen at du gjør det, sier Dreyer.

